Lacivert’in 131’inci sayısı “Erkeklik: Doğuştan mı, inşa edilen mi?” dosyasıyla raflarda

Şubat sayısı, erkekliği biyolojik olmanın ötesinde; kültürel, ahlaki ve toplumsal bir inşa olarak ele alan kapsamlı bir dosyayla okurla buluşuyor. "Erkeklik: Doğuştan mı, inşa edilen mi?" sorusundan hareketle hazırlanan dosya; modern dünyada erkekliğin yaşadığı anlam kaybını, krizlerini ve dönüşen rollerini farklı disiplinlerden bakışlarla tartışmaya açıyor.

Dosyada iki kapsamlı söyleşi yer alıyor. Prof. Dr. Sefa Saygılı ile gerçekleştirilen "Muktedir erkek gitti, tereddütlü erkek geldi" başlıklı röportajda modern çağda erkekliğin neden bir kimlik krizine sürüklendiği ve bu krizin bedelini kimlerin ödediği farklı açılardan ele alınıyor. Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ise "Er kişi dedikleri, nefsine galip gelmiş kimsedir" başlıklı söyleşide erkek ve er olmanın manasına, toplumdaki kimi zaman çarpıklaşan erkeklik anlayışına ve mitolojiye uzanan kökenlerine değiniyor. Dosyada ayrıca Psikolog Handan Coşkun ve Yazar Merve Safa Likoğlu ile babanın aile içindeki rolünü ve kadın ile erkek arasında açılmaya çalışılan cepheyi tartıştığımız "Kadın ve erkek iki ayrı cephe değil ki" isimli röportaj yer alıyor.

ERKEKLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Dosyada Ekrem Demirli, "Erkeklik, yiğitlik ve adamlık" yazısında erkekliği biyolojik bir kimlikten ahlaki ve metafizik bir mertebeye uzanan bir çerçevede ele alıyor. H. Şule Albayrak, "Cinsiyetler arasındaki geleneksel sözleşmenin dağılması ve yeni bir sözleşme ihtiyacı" makalesinde kapitalist kültürün kadın ve erkek arasındaki ilişkide ürettiği krizlerin günümüzün en önemli meselelerinden biri olduğunu anlatıyor. Ömer Beyoğlu ise erkekliğin anlam üretme biçimi olmaktan çıkarak bir tüketim birimi olarak sistemin içinde kendine yer aradığını "Krizdeki arketip: Filozof, kral ve şair" isimli yazısında tartışıyor. Betül Yeşil Çelik, bu sayıda "Bedelli erkeklik: Çirkinliğe ödenen haraç" yazısıyla Türk kültüründe kadın ve erkeğin arasındaki iletişim ilişkisini anlatıyor. Eda Gezmek ise "Afrika'da erkekliğe geçiş ritüelleri" başlığıyla Afrika'daki geleneksel toplumlarda erkekliğin ritüellerle ve kamusal kabulle inşa edilen bir statü olduğunu ele alıyor.

Tarık Tuncay'ın "Vandal erkek yetiştirmeme kılavuzu" yazısının ardından Nezih Çetin'in "Er kişinin kârı" makalesi geliyor. Enis Doko, toplumsal güveni aşındıran bir ideolojiyi "Eşitlikten ideolojiye radikal feminizmin eleştirisi" yazısıyla anlatırken Mustafa Merter, erkeklik krizinin sevgi ile otoritenin arasındaki dengenin bozulması olduğunu "Fıtratın bozulan dengesi" başlığıyla aktarıyor. Dosyanın diğer makaleleri arasında Mehmet Teber'in "Erkekler ve porno bağımlılığı"; Zeynep Merdan'ın "Askıda erkeklik ve AI aşklar" ve İsmihan Şimşek'in "Küsen erkekten nefret!" isimli yazıları yer alıyor.

Bu ayki sayıda Kübra Sönmezışık'ın "Kötülük güzel olduğunda" makalesini Muhammed Berdibek'in "Kahire ile Taipei arasında bir medeniyet eşiği" yazısı takip ediyor. Ahmet Özhan'ın "Ses, Söz, Sevgili" köşesiyle zenginleşen dergide Halil Berktay, "Sanat ve edebiyatta İngiliz sömürgeciliği" isimli yazı dizisinin üçüncüsünü "Kan ve yeni erkeklik töresi" temasıyla ele alıyor.