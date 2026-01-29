Muhit, Güray Süngü dosyasıyla raflarda!

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Ali Emre'nin "Kızıl Kapının Efendisi" isimli şiirini İbrahim Tenekeci'nin "Yorulmuş Kalmış", Yunus Karadağ'ın "Öğrendiğimiz Nedir Bunca Acıdan" ve Liya Zerya'nın "Cim" isimli şiiri takip ediyor. Said Yavuz, Rıdvan Kadir Yeşil, Mehmet Tepe, Süleyman Unutmaz, Ervanur Erdoğan, Nurullah Genç, Mustafa Muharrem, Mehmet Aycı, Fatih Şahin ve Hasan Hüseyin Çağıran bu sayının diğer şairleri.

"Tufan" isimli şiiriyle Harun Yakarer, bu sayının arka kapağını süslüyor: "Nerede dursam yanlışı işaretliyormuşum gibi / Denize yağan yağmur, karada kalan ben / Dünyanın en büyük cümlesi yaşıyorumken."

Güray Süngü Dosyası

Dosya kapsamında Süngü'nün yazarlık serüveni, metinlerindeki felsefi altyapı ve Türk edebiyatındaki konumu inceleniyor. M. Fatih Kutlubay, "Sarkacın Sonsuz Salınımı" başlıklı yazısında yazarın kurmaca dünyasındaki insanı ve dilindeki oyunbaz ustalığı ele alıyor. Edebiyat macerasına Süngü'nün atölyesinde başlayan Aynur Dilber, "Benzersiz Bahçe" başlıklı yazısında yazarın öğreticiliğine ve edebi duruşuna dair tanıklığını paylaşıyor. Yazarın kitapları üzerine Zeynep Acar, Yasin Taçar, Hüseyin Ahmet Çelik ve Dilara Uysal Yurtsever yazıyor. Dosya kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Güray Süngü, Hüseyin Ahmet Çelik'in sorularını yanıtlıyor ve "Anlamlı bir hayat yaşadığımı hissetmeme sebep olan yegâne şey yazmak" diyor.

Söyleşi

Geleneğin modern hayata sunduğu imkânların, insan-ı kâmil arayışının ve ruhun bitmek bilmeyen yolculuğunun konuşulduğu söyleşide; irfan ve tasavvuf araştırmacısı Mahmut Erol Kılıç, Mehmet Akif Bıyıklı'nın sorularını cevaplıyor: "Hikmet, kâmilden kâmile mirastır."

Öykü, Deneme

Şubat sayısının öykü sayfalarını "Bir Yığın Kül" isimli öyküsüyle Ayşegül Genç, "Yük" isimli öyküsüyle Eyyüp Akyüz, "Sesini Arayan Adam" öyküsüyle Özcan Ünlü ve "Melamin Günler" isimli öyküsüyle Meral Afacan Bayrak zenginleştiriyor.

Mustafa Çiftci "İsimsiz Öğretmenin Kalkınma Macerası" başlıklı yazısında modernleşme sancılarını ve köye bakıştaki çelişkileri eleştirirken Hasan Kaçan "Avare" başlıklı yazısında okurunu tozlu sahaların nostaljisine davet ediyor.

Soner Karakuş, yazı dizisini "El Latif" ile sürdürürken Kemal Sayar, "Hikem'den İlhamla" başlıklı yazısında kadim hikmetlerin modern insanın zihin karmaşasına nasıl şifa olabileceğini gösteriyor. Dursun Çiçek, Torosların ve Erciyes'in gür sesi Dadaloğlu'na bugünden bir selam gönderirken Turan Karataş, Türkçemizin süt dişlerini kuran Yunus Emre'ye yazdığı mektupla sesleniyor. Hasan Mert Kaya, son yirmi yılda muhafazakârlığın yaşadığı değişimi mercek altına almaya devam ederken Murat Erol, "Şimdi ile Sonsuzluk" başlıklı yazısında insanın zamansızlık arayışını felsefi bir derinlikle işliyor. Müslim Coşkun, "Kendine Üzgün" başlıklı yazısında dünyanın gürültüsünde unutulan sessizliği, kişinin kendiyle kalma cesaretine odaklanıyor. Muhammet Enes Kala, sanat-fazilet ilişkisinde sanatı, ruhu inşa eden bir değer olarak belirtirken Abdullah Harmancı, modern insanın iletişimdeki çokluk (tekasür) hırsını yazıyor. Âdem İnce, yakın tarihimizin kırılma noktalarından 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin etkilerini ve düşündürdüklerini analiz ederken Afşin Selim, geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığımız halk kültürümüzün kıymetli temsilcisi Âşık Rıfat Kurtoğlu'nu vefa dolu bir yazıyla yâd ediyor.