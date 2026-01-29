Toprağın ateşle buluştuğu kadim sanat: Çini, yeni yorumlarla yaşatılıyor

Toprağın ateşle seramiğe dönüşmesi, kök boyalarla renklendirilmesi ve sırla kalıcı hale gelmesiyle ortaya çıkan çini eserler, tarih boyunca mimarinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldı. Camilerden saraylara, duvar panolarından gündelik eşyalara uzanan bu yolculuk, günümüzde ise sanatçıların kişisel yorumlarıyla farklı bir boyut kazanıyor.

"ÇİNİ YAŞAYAN BİR YOLCULUK"

Atölyem İstanbul'un kurucusu, çini sanatçısı Songül Acer, çiniyi yalnızca korunması gereken bir miras olarak değil, yaşayan ve dönüşen bir sanat dalı olarak tanımlıyor.

Acer, çiniyle kurduğu bağı şu sözlerle ifade ediyor: "Çini sadece bir müze sanatı değil; sabrın, emeğin ve doğayla uyumun ifadesi. Bu yolculuk toprağın en sade hâliyle başlar. Ateşle sınanır, bitkilerle renklere kavuşur ve insan elinde bir esere dönüşür."

Sanatçıya göre atölyede geçirilen zaman yalnızca teknik bir öğrenme süreci değil; aynı zamanda içsel bir keşif alanı. Her üretilen parça, sanatçının duygularını ve ruh halini de yansıtıyor.

DESENLER YOL GÖSTERİYOR

Klasik çini motiflerinden ilham alan ancak sınırları aşmaktan çekinmeyen Acer, çini tekniğini tuval çalışmalarıyla bir araya getirerek yeni anlatım biçimleri oluşturuyor. Eserlerin üretim sürecinde sezginin büyük rol oynadığını belirten sanatçı, desenlerin süreci yönlendirdiğini söylüyor.

"Bazen küçücük bir alanda altı farklı renk kullanıyoruz. Fırçayı elime aldığımda hangi rengin geleceğine ben değil, desen belirliyor."

Bu yaklaşım, çini sanatını katı kalıplardan uzaklaştırarak daha özgür ve kişisel bir ifade alanına dönüştürüyor.

"AYNI SIRDA BULUŞANLAR" SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Songül Acer'in geleneksel çini motiflerini çağdaş yorumlarla buluşturduğu eserleri, "Aynı Sırda Buluşanlar" adlı sergide bir araya geliyor. Çini panoların yanı sıra tuval üzerine hazırlanan çalışmaların da yer aldığı sergi, 12 Şubat Perşembe günü Yeni Cami Hünkâr Kasrı Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Geçmişle bugünü aynı sırda buluşturan sergi, çini sanatının hala anlatacak çok sözü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.