Bahar perdeleri açılıyor!

MASLAK'TAKİ popüler kültür-sanat merkezi bahar dönemine iddialı bir giriş yapıyor. Şener Şen'in oynadığı 'Zengin Mutfağı' bahar programının en heyecan verici duraklarından biri olacak. Oyun, 15 ve 30 Mart tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. 7 Mart'ta 'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit', 16 ve 31 Mart'ta 'Aydınlıkevler' sahnede olacak. 26 Mart'ta Baba ve 27 Mart'ta Box sahnesinde 'Bir Aile Provası-Yaşayın Gitsin' ile etkinlikler devam edecek. 6 Nisan'da 'Sesler', 13 Nisan'da 'Cimri' izleyiciyle buluşacak. 29 Mart'ta 'Güzel ve Çirkin', 5 Nisan'da 'Kabuk' ve 12 Nisan'da sahnelenecek çocuk oyunları, minik sanatseverlere kahkaha dolu bir bahar yaşatacak.