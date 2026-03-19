Yepyeni çizgi dizi Akika ve Sahara Ramazan Bayramı’nda Minika ekranlarında!



"Gülümseyen Adam" bölümünde, iki kardeşin sıradan başlayan günü Hz. Muhammed (s.a.v.)'i dağa giderken görmeleri ile değişiyor, hayatları boyunca unutulmayacak günlerden biri olarak hafızalarında yer ediniyor. O'nun neden sık sık dağa gittiğini merak eden Akika ve Sahara heyecanla sorularına yanıt almak için peygamberin arkasından gitmek isteseler de konuşmaya cesaret edemiyorlar. Olan biteni anne ve babalarına anlatan iki kardeşin aklı bütün gece uzaktan izledikleri dağda ve El-Emin' de kalıyor.