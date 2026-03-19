Yepyeni çizgi dizi Akika ve Sahara Ramazan Bayramı’nda Minika ekranlarında!

610 yılında Mekke'de geçen Akika ve Sahara, iki kardeşin gözünden merakla başlayan, iyilikle büyüyen ve kalbe dokunan sıcacık bir öğrenme yolculuğunu ekranlara getiriyor. Keçilerini otlatırken, pazarda gezerken ya da arkadaşlarıyla vakit geçirirken karşılarına çıkan durumlar; onları paylaşma, adaletli olma ve iyiliği fark etmeye götürüyor. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in güzel ahlakı ve insanlara yaklaşımı, Akika ve Sahara'nın dünyasında yol gösterici oluyor.
"Gülümseyen Adam" bölümünde, iki kardeşin sıradan başlayan günü Hz. Muhammed (s.a.v.)'i dağa giderken görmeleri ile değişiyor, hayatları boyunca unutulmayacak günlerden biri olarak hafızalarında yer ediniyor. O'nun neden sık sık dağa gittiğini merak eden Akika ve Sahara heyecanla sorularına yanıt almak için peygamberin arkasından gitmek isteseler de konuşmaya cesaret edemiyorlar. Olan biteni anne ve babalarına anlatan iki kardeşin aklı bütün gece uzaktan izledikleri dağda ve El-Emin' de kalıyor.
Özkan Öze tarafından özenle kaleme alınan Akika ve Sahara'nın birbirinden özel müzikleri ise Göksel Baktagir imzasıyla ekranlara taşınıyor. Kardeşlerin son peygamberin izinde geçen hayatları, Hz. Muhammed' in (s.a.v.)'in eşsiz ahlakı ve örnek davranışlarının ışığında yaşayacakları pek çok anlamlı hikaye izleyicileri bekliyor.
Akika ve Sahara bayram boyunca 17.00'de MinikaGO ve 18.00'de MinikaÇOCUK'ta!