Festival programı açıklandı

İKSV tarafından düzenlenecek 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den ve dünyadan ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival programı önceki gün Festival Direktörü Kerem Ayan tarafından açıklandı. Altın Lale ödülü için 10 yabancı 5 yerli film yarışacak. Festivalin açılış galasında, Katalan yönetmen Isabel Coixet'in Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan son filmi Three Goodbyes/Üç Veda gösterilecek. Filmde başrolleri Alba Rohrwacher ile Elio Germano paylaşıyor.