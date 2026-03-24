Galata Kulesi 26 Mart’ta Multipl Miyelom Farkındalığı için kırmızıya bürünecek!

"Light the World Red" hareketi kapsamında dünya genelinde simgesel yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılarak multipl miyelom konusunda farkındalık oluşturuluyor. Galata Kulesi'nde yapılacak ışıklandırma ile hastalığın daha fazla konuşulması, belirtiler konusunda bilincin artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre multipl miyelom çoğu zaman farklı sağlık sorunlarıyla karıştırılabilen belirtilerle ortaya çıktığı için hastalar tanıya ulaşana kadar uzun bir süreç yaşayabiliyor. Bu nedenle hem toplumda hem de sağlık profesyonelleri arasında hastalığa yönelik farkındalığın artırılması, hastaların doğru zamanda doğru uzmanlara yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Son yıllarda geliştirilen yeni tedavi yaklaşımları ve immünoterapi seçenekleri sayesinde multipl miyelomun tedavisinde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Erken tanı ve düzenli takip ile hastaların daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürdürebildiğine dikkat çekiliyor.

Türk Hematoloji Derneği (THD), 1967 yılında kurulmuş, ülkemizde ve uluslararası düzeylerde hematoloji alanında önemli görevler üstlenen bini aşkın üyesiyle köklü bir uzmanlık derneğidir. Kuruluşundan bu yana hedefi ülkemizde hematoloji eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi, hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve desteklemek için ülkemiz sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktır. Bu amaçla hematoloji ve ilgili bilim dalları çalışanlarına mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay gibi bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri başarıyla gerçekleştirmektedir. Bilimsel bu faaliyetler dışında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirici misyonu da devam etmektedir.