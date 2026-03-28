Çalınan ‘Melek’ Heykeli Patrikhane’ye teslim edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucu bulunan "Melek heykeli"ni Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos adına Episkopos Paisios'a teslim etti. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde düzenlenen programda Bakan Ersoy, "Bu eser, 2004'te Denizli İl Emniyet Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği bir operasyonla ele geçirilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Heybeliada'daki Aya Yorgi Manastırı'nın bahçesinden çalındığı tespit edilmiştir. Adli süreçler titizlikle takip edilmiş, yargı makamlarının verdiği karar doğrultusunda bu kıymetli eser, uzun yıllar güvenli koşullarda muhafaza edilmiştir. Yürütülen hukuki süreçlerin tamamlanması ve Fener Rum Patrikhanesi ile sağlanan yapıcı diyalog neticesinde, suç sonucu yerinden edilen bu eserin ait olduğu yere tesliminin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi. Bakan Ersoy 2002'den günümüze kadar yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 13 bin 451 kültür varlığının yeniden Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını da sözlerine ekledi.

