‘Hadi Öldürsene Canikom’dan harika açılış

AZİZ Nesin'in unutulmaz eserlerinden 'Hadi Öldürsene Canikom'un, Ortaoyuncular Ses Tiyatrosu'nda prömiyeri gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu gecede salonu tamamen dolduran seyirciler, oyunu kahkahalarla takip etti. Kadrosunda Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde ve Bülent Alkış'ın yer aldığı oyunun yönetmeni Barış Dinçel, "Bizim bir hayalimiz vardı. Bu hayali gerçek kılan yapımcımız Serdar Akkaya'ya çok teşekkürler" dedi. Oyun İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir gibi birçok şehirde sahnelenecek.