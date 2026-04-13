"Hocus Pocus" ve "Entropi / Negentropi" sergileri sanatseverlerle buluştu
Giriş Tarihi: 13.04.2026 12:09

“Hocus Pocus” ve “Entropi / Negentropi” sergileri sanatseverlerle buluştu

Vision Art Platform’da gerçekleşen Tanzer Arığ’ın “Hocus Pocus” ve Kemal İçden’in “Entropi / Negentropi” sergilerinin açılışı, Şamdan Plus dergisi ev sahipliğinde 10 Nisan Cuma günü sanat ve cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Aynı anda kapılarını açan iki sergi, izleyicilere farklı kavramsal dünyalar üzerinden güçlü bir deneyim alanı sundu.

Hocus Pocus ve Entropi / Negentropi sergileri sanatseverlerle buluştu
Tanzer Arığ'ın "Hocus Pocus" sergisi; geçmiş ve bugün arasındaki dönüşüm, hafıza ve hatırlama biçimleri üzerine odaklanıyor. Belleğin eksik, yeniden kurulan ve her seferinde farklılaşan yapısını ele alan sergi, izleyiciyi yalnızca bir tanık olmaya değil, kendi hafızası üzerinden anlamı yeniden kurmaya davet ediyor.

Kemal İçden'in "Entropi / Negentropi" sergisi ise düzen ve düzensizlik arasındaki gerilimi merkezine alıyor. Gündelik yaşamın konfor alanlarını temsil eden nesneler ile jeolojik ölçekte düzensizliği simgeleyen amorf kayaların karşılaşması üzerinden şekillenen sergi, çöküş ile süreklilik arasındaki kırılgan dengeyi sorguluyor.

"Hocus Pocus" ve "Entropi / Negentropi" sergileri, Vision Art Platform'da ziyaret edilebilir.

“Hocus Pocus” ve “Entropi / Negentropi” sergileri sanatseverlerle buluştu
