Haberler Kültür Sanat Haberleri A Haber spikeri Merve Tepe'ye "yılın en iyi kadın haber spikeri" ödülü!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:14

A Haber spikeri Merve Tepe’ye “yılın en iyi kadın haber spikeri” ödülü!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen “İAÜ İletişim Ödülleri”, 55 bini aşkın öğrencinin oylarıyla sahiplerini buldu. Kültür, sanat, medya ve internet dahil 30 farklı kategoride yılın en iyileri ödüllendirildi.

Törende iletişim ve sanat dünyasından birçok isim yer alırken, A Haber'den Merve Tepe "Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri" ödülüne layık görüldü. Merve Tepe'ye ödülünü takdim eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, "Genç kızlarımıza ve öğrencilerimize rol model olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarının öğrencilerimiz tarafından ödüllendirilmesi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri, öğrencilerin oylarıyla belirlenen sonuçlarıyla iletişim sektörünü bir araya getiren önemli organizasyonlardan biri olmaya devam ediyor.

