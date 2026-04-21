Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Kültür Sanat Haberleri Marsupilami efsanesi geri döndü!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:12

20 Nisan’da ilk bölümü MinikaGO’da yayınlanan Marsupilami, daha ekrana gelmeden sosyal medyada adından söz ettirmişti. “Ne zaman başlıyor?” yorumları ve sevilen bölümlere duyulan özlem gündeme gelmişti. Marsupilami, uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluştu. MinikaGO izleyicilerinin ilk bölüme yoğun ilgisi dikkat çekti.

  • ABONE OL

Güney Amerika'nın Palombya ormanlarında geçen hikayesiyle Marsupilami, sarı benekli kürkü ve upuzun kuyruğuyla yerinde durmuyor. Bir bakıyorsunuz ağaçların tepesinde, bir bakıyorsunuz lezzetli bir yiyecek peşinde… Peşindeki avcıları atlatırken işler bazen iyice karışıyor ama Marsupilami için bu, maceranın en eğlenceli kısmı. Çünkü onun dünyasında hız hiç düşmez, sürpriz hiç bitmez.

Ailesiyle birlikte ormanın içinde yaşayan Marsupilami, hem komik anları ve zekası hem de tempolu kovalamacalarıyla izleyiciyi ekran başına topluyor. Dallar sallanıyor, kahkaha yükseliyor, "Huba!" sesi ormanın dört bir yanına yayılıyor.

Marsupilami, her gün 11.30, 16.00 ve 19.00'da MinikaGO'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA