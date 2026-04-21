Marsupilami efsanesi geri döndü!

Güney Amerika'nın Palombya ormanlarında geçen hikayesiyle Marsupilami, sarı benekli kürkü ve upuzun kuyruğuyla yerinde durmuyor. Bir bakıyorsunuz ağaçların tepesinde, bir bakıyorsunuz lezzetli bir yiyecek peşinde… Peşindeki avcıları atlatırken işler bazen iyice karışıyor ama Marsupilami için bu, maceranın en eğlenceli kısmı. Çünkü onun dünyasında hız hiç düşmez, sürpriz hiç bitmez.

Ailesiyle birlikte ormanın içinde yaşayan Marsupilami, hem komik anları ve zekası hem de tempolu kovalamacalarıyla izleyiciyi ekran başına topluyor. Dallar sallanıyor, kahkaha yükseliyor, "Huba!" sesi ormanın dört bir yanına yayılıyor.

Marsupilami, her gün 11.30, 16.00 ve 19.00'da MinikaGO'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.