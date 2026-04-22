İKÇÜ Film Festivali kapılarını açtı

GELECEK GEÇMİŞ OLMADAN İNŞA EDİLEMEZ

Açılışta konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, "İKÇÜ Film Festivali geçtiğimiz yıl ilk yolculuğuna çıkarken, üzerinde durduğumuz en önemli konu sürdürülebilirlikti. Bu yıl, vizyonumuzu biraz daha genişlettik, daha iyi noktalara taşınmış bir festivalle karşınızdayız. Sinema, bir hafıza, bir anlatı ve bir medeniyet taşıyıcısı olarak öne çıkan bir sanat dalı. Bu haliyle düşünüldüğünde kültürel mirasın ve toplumsal hafızanın da temel dinamiklerinden biri. Kültürel mirasın sinema diliyle yeniden hayat bulmasına, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan güçlü bir platform olma amacımızı festivalin bu yıl ikincisini düzenleyerek ortaya koymanın sevincini yaşıyoruz. Biz geleceğin geçmiş olmadan inşa edilemeyeceğini biliyoruz ve yarına ilişkin başarılı adımlar için en sağlam temelin kültürel miras olduğunun farkındayız. Festival ile kadim geçmişimize ve insanlığın ortak mirasına yönelik bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de teori ile pratiği birleştiren bir bakış açısıyla geleceğe miras bırakmak için çaba gösteriyoruz. Sinema, kültürel mirası görünür kılan, hissettiren ve evrensel bir dile dönüştüren en etkili araçlardan biri ve bu festival, gelenek ile geleceği, yerel ile evrenseli buluşturan bir köprü olma iddiasını ilk yıldan itibaren ortaya koymuş durumda" dedi.

23 NİSAN'DA ŞEHRİN ÇOCUKLARIYLA BULUŞUYORUZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel programına ilişkin konuşan Bulduklu, "23 Nİsan'da şehrin çocuklarıyla buluşuyoruz. Oradaki programlarımız çocuk filmleri kuşağıyla hem çocuklarda farkındalık oluşturmak hem de festivali yavaş yavaş artık İzmir'in sahiplenmesini de sağlamak istiyoruz. İzmir'in dinamizmini bizim deneyimimizi ve dinamimizi bir araya getirdiğimizde bu festivalin gelecekte daha ileri boyutlara taşınabileceğini biliyoruz. Kültürel miras vurgusunda da zaten bizim gelenekten güç alan belki insanlığın ortak miras olarak değerlendirilmesi gereken pek çok unsuru içine alan bu yolla da bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir bakış açısına sahiptik. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda bu festival devam edecek" ifadelerini kullandı.

"FESTİVALDE BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİLERİNDEN BİR ŞEY BULABİLECEK"

Festivalin açık havada yapılan açılış konuşmasında konuşan festival sanat yönetmeni Prof. Dr.Cenk Demirkıran,"Bütün bölümlerdeki öğrencilerimizin kendilerinden bir şey bulabileceklerini düşünüyorum. Örnek olarak göstermek gerekirse mühendislik öğrencilerinin yapay zeka filmler ve Unreal Engine atölyesi ile ilgilenebileceklerini ve oranın sinemaya yansıyan kısmını görebileceklerini düşünüyoruz. Sosyal bilimler alanı zaten çok geniş bir alanda arkeolojiden tarihe kadar ve sosyolojiden psikolojiye kadar pek çok alanın sinemadaki iz düşümünü göreceklerini düşünüyoruz. Sağlık bilimi üzerine öğrenim gören öğrencilerimiz ise insan denen biyolojik mucizenin farklı yönlerini sinemada görecekler. Ve tabii ki medya ve iletişim alanında, sanat alanında öğrenim gören öğrencilerimiz de hem sektör profesyonelleriyle buluşacaklar. Hem sinemaya dair bu profesyonellerin deneyimlerinden faydalanacaklar ve hem de ileride mezun olduklarında çalışacakları sektörle bağlantı fırsatı yakalayacaklar" ifadelerini kullandı.

İKÇÜ FİLM FESTİVALİ DOPDOLU BİR PROGRAMLA BAŞLADI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen 2. İKÇÜ Film Festivali kapsamında kısa film, belgesel ve animasyon seçkileri ile özel seçkiler izleyiciyle buluşurken, söyleşi programları yoğun ilgi gördü. İKÇÜ Merkez Kampüs şenlik alanında, akşam saatlerinde gerçekleşen açılış töreni ile ilk gün programları tamamlandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Merkez Kampüs'te yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu, Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu ile Medya Merkezi bünyesindeki Cep Sineması'nda ve İstinye Park Renk Sineması'nda gerçekleştirilen film gösterimleri, festivalin ilk gününde sinemaseverlere dolu dolu bir program sundu.

Seçkin eserlerin izleyiciyle buluştuğu gösterimler gün boyu yoğun ilgi görürken, farklı kategorilerde düzenlenen yarışma filmleri ve özel seçkiler festival atmosferini kampüs dışına da taşıdı. Belgesel, kısa film ve animasyon türlerinde hazırlanan seçkiler, farklı mekânlarda eş zamanlı olarak izleyiciyle buluştu.

Festivalin ilk gün programı kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda "Masumiyetin Yankıları" filmiyle başlayan gösterimler; Belgesel Yarışma Seçkisi ve Öğrenci Yarışma Seçkisi'nde yer alan filmlerin gösterimleriyle devam etti. Aynı salonda düzenlenen; TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Ahmet Canbaz'ın konuk olduğu "Kültürel Miras ve Belgesel Sinema" başlıklı söyleşi ise katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda ise "Kısa Yarışma" seçkileri, TRT Avaz seçkisi ve "Bağcık" filmi izleyiciyle buluşurken, "Gazze'yi Görüyorum AFRİKA 30" film gösteriminin ardından, belgeselin yönetmenlerinden Duygu Kepenek ile yapılan söyleşi dikkat çeken etkinlikler arasında yer aldı.

Medya Merkezi bünyesindeki Cep Sineması'nda gün boyunca "Kısa Seçki" ve "Animasyon Yarışması" filmleri gösterilirken, "İzmir Kent Belleğini Yaşatmak" başlıklı özel içerik izleyicilerle buluştu.

Festivalin şehir ayağında yer alan Renk Sineması'nda ise Belgesel Yarışma, Kısa Film Yarışması, Animasyon Yarışması ve Öğrenci Yarışması seçkileri sinemaseverlerle buluşturuldu.

Günün finalinde ise İKÇÜ Merkez Kampüs şenlik alanında açılış töreni düzenlendi. Törenin ardından açık hava gösteriminde "Nasipse Olur" filmi izleyiciyle buluşurken, filmin oyuncularından Hakan Bulut'la bir söyleşi de gerçekleştirildi.

