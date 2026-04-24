İKÇÜ Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu!

Sinemanın kültürel mirastaki rolüne dikkat çekmek amacıyla "Kültürel Miras" mottosuyla yola çıkılan festivalde, "Kısa Kurmaca", "Kısa Belgesel", "Öğrenci Filmleri" ve bu yıla damgasını vuran "Animasyon ve Yapay Zeka" olmak üzere 4 farklı kategorideki 32 film toplam 100 bin TL'lik büyük ödül için yarıştı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu konuşmasına, "Bizi biz yapan değerleri sanat yoluyla aktarmak istemiştik. Çünkü Türkiye'de maalesef Böyle bir sorun olduğu açık biçimde görüyoruz. Sanatı kullanmak, sanat yoluyla seslenmek, yani bir çok kitap yazmaktansa bir kısa filmde her şeyi anlatabileceğimiz bir çağdan geçiriyoruz" diyerek başladı.

"BİLİMİMİZİN YETTİĞİ YERDE BİLİMİMİZE, FİLMİMİZİN YETTİĞİ YERDE FİLMİMİZLE"

Kültürel değerlerini sinema yoluyla aktarmak istediklerini belirten Prof.Dr. Bulduklu, "Biz bilimimizin yettiği yerde bilimimize, filmimizin yettiği yerde filmimizle hem akademiye hem de topluma katkı yapmaya devam etmek istiyoruz. Biz mirasa da sadece bizim mirasımız diye değil insanlığı insan yapan değerler ve insanlığı insan yapan ortak etkileşimin bir sonucu olarak görüyoruz. Vicdan sadece insana gösterilen bir şey değil, tüm cana, canlıya ve vicdan sonrakine takılan ve bizi frenleyen, bizi dengeleyen, görüşümüz, düşüncemiz ne olursa olsun bizi aslında biz yapan en temel insan, insan yapan en temel şey. Maalesef dünyada bunu kaybettiğini görüyoruz" diye konuştu. Ardından söz alan festival yönetimine ve ekibine teşekkür ederek başlayan Festivalin Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Cenk Demirkıran ise, kültürel mirası koruyup geleceğe aktardıklarını; bu noktada belgesel ve kurmaca sinemanın zamanın ruhunu hikâyenin akışına yerleştirerek aktarma düşüncesiyle festivalin seçki ve içeriklerini belirlediklerini söyledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Belgesel kategorisinde kazanan "Pirlerin Düğünü" filmiyle Yalçın Çiftçi, Animasyon ve Yapay Zeka kateogorisinde "Otobüsler" filmiyle Erkan Ceylan, Öğrenci Filmleri kateogorisinde Beyaz Karlar Altında filmiyle Mert Kartal, Kurmaca Film kateogorisinde kazanan Ölüm Bizi Ayırana Dek filmiyle Deniz Koloş oldu. Ayrıca Jüri Özel Ödülü kazananlar; Belgesel Kategorisinden "Katran" filmiyle Ali Rıza Avcı, Animasyon ve Yapay Zeka kategorisinden Jüri Özel"Zamanın Eşiği" filmiyle Didem Tütüncü. Öğrenci Filmleri kategorisi birincisi "Beyaz Karlar Altında" filmiyle Mert Kartal Kurmaca kategorisinden Jüri Özel ödülünü kazanan "Kudret" filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım oldu.

