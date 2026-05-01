Halil Paşa’nın Dört Mevsimine Londra’da rekor fiyat

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte resim sanatının öncü isimlerinden Halil Paşa'nın 1912 yılına tarihlenen ve dört mevsimi betimlediği eserleri, Londra'daki Sotheby's'te düzenlenen müzayedede rekor kırdı. Müzayede evinin 200 bin ila 300 bin sterlin tahmini değer biçtiği tablo, 537 bin 600 sterline satılarak sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan serisi oldu. Dört panelden oluşan bu eser, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'in 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Arabistan ve Osmanlı dünyasının manzaralarını, insanlarını ve kültürlerine dair resimleri bir araya getiren "Oryantalist Sanat" müzayedesinde dikkat çeken satışlardan biri oldu.

Tahminlerin üzerinde rakama ulaşarak uluslararası sanat piyasasında büyük ilgi gören bu satış, Halil Paşa'nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kılıyor. Sotheby's'te satılan tabloların 1900'lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu ise Pera Müzesi'nde izlenebiliyor. Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisinde yer alan bu eserler, sanatseverlere uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken bu temanın erken bir yorumunu yakından görme imkânı sunuyor.