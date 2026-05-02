Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri İki yaka tek yürekte birleşecek!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 11:03

İki yaka tek yürekte birleşecek!

Osman Öztürk’ün son şiir kitabı ‘Mavi-Blue’, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yayımlanarak uluslararası yolculuğuna yeni bir durak ekledi.

MURAT KARAMAN
İki yaka tek yürekte birleşecek!
  • ABONE OL

Emekli emniyet müdürü şair ve yazar Osman Öztürk, edebiyat alanındaki başarılarıyla ses getirmeye devam ediyor. Öztürk'ün, Almanya, Sırbistan, İtalya, Moğolistan ve İspanya'dan sonra edebiyatseverlerin beğenisine sunduğu 'Mavi Blue' şiir kitabı Yunanistan'da yayınlandı.

Yeni kitabı hakkında bilgi veren Öztürk, " Dillerimiz, inançlarımız, coğrafyalarımız farklı olsa da aynı gökyüzüne bakar, aynı gökkuşağının renklerinde buluşuruz biz. Aynı denizden beslenir, aynı duygularla umutlanır, aynı hayallerle büyüleniriz. Yeni şiir kitabıma bu yüzden 'Mavi' dedim. Çünkü mavi umuttur, dostluktur, aynı denizde buluşmaktır. Barışın, özgürlüğün rengidir; insanlığa sahip çıkmak, insana inanmaktır. Tüm yaraları saran derin ve etkili bir şifadır. Şiir de böyledir. Geceyi aydınlığa, sessizliği umuda dönüştürür, en uzak yürekleri bile aynı duyguda buluşturur" dedi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İki yaka tek yürekte birleşecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA