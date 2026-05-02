İki yaka tek yürekte birleşecek!

Emekli emniyet müdürü şair ve yazar Osman Öztürk, edebiyat alanındaki başarılarıyla ses getirmeye devam ediyor. Öztürk'ün, Almanya, Sırbistan, İtalya, Moğolistan ve İspanya'dan sonra edebiyatseverlerin beğenisine sunduğu 'Mavi Blue' şiir kitabı Yunanistan'da yayınlandı.

Yeni kitabı hakkında bilgi veren Öztürk, " Dillerimiz, inançlarımız, coğrafyalarımız farklı olsa da aynı gökyüzüne bakar, aynı gökkuşağının renklerinde buluşuruz biz. Aynı denizden beslenir, aynı duygularla umutlanır, aynı hayallerle büyüleniriz. Yeni şiir kitabıma bu yüzden 'Mavi' dedim. Çünkü mavi umuttur, dostluktur, aynı denizde buluşmaktır. Barışın, özgürlüğün rengidir; insanlığa sahip çıkmak, insana inanmaktır. Tüm yaraları saran derin ve etkili bir şifadır. Şiir de böyledir. Geceyi aydınlığa, sessizliği umuda dönüştürür, en uzak yürekleri bile aynı duyguda buluşturur" dedi.

