Minika yepyeni çizgi dizileri ekrana taşıyor!

Sam & Julia MinikaÇOCUK'ta!

Sam & Julia, büyük bir Fare Evi'nin içinde geçen günlük ama bir o kadar da eğlenceli hikayeleriyle ekrana geliyor. Koridorları, gizli köşeleri ve küçük sürprizleriyle bu ev, her an yeni bir keşfe açık. Düzenli ve temkinli Sam ile meraklı ve cesur Julia'nın bir araya gelmesiyle sıradan anlar bile küçük maceralara dönüşüyor.

Her gün yeni bir karşılaşma, birlikte çözülmesi gereken tatlı bir durum ya da paylaşılan bir fikir bu evi renklendiriyor. Basit görünen olaylar bile birlikte hareket ettiklerinde keyifli deneyimlere dönüşüyor.

Grosha & Mr B. 4 Mayıs'ta MinikaGO'da!

Grosha & Mr B., Özel Soruşturmalar Bürosu'nda görev yapan iki dedektif kedinin eğlenceli maceralarını konu alıyor. Grosha hızlı ve pratik yaklaşımıyla dikkat çekerken, Mr B. daha planlı ve detaycı bir bakış açısına sahip.

Farklı yöntemlerle çalışan bu ikili, aynı vakayı çözmeye çalışırken çoğu zaman beklenmedik durumlarla karşılaşıyor. Her bölümde yeni bir gizem, yeni ipuçları ve eğlenceli bir soruşturma süreci izleyicileri bekliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör