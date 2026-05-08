Anneler Günü’nde nesiller arası bağ moda ile taçlanıyor: "Anneni en iyi sen tanırsın"



ÜNLÜ İSİMLER VE KIZLARI KAMERA KARŞISINDA

Projenin çekim aşamasında cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isimler bir araya geldi. Esra Erdem ile kızları Melis ve Serra Erdem, Ebru Çağdaş ve kızı Ahu Çağdaş ile Sinem Sancaktar ve kızı Suden Sancaktar projede yer alan isimler oldu. İlkbahar/Yaz koleksiyonundan parçaların sergilendiği çekimlerde, sadece şık kombinler değil, anne ve kızları arasındaki samimi ve doğal anlar da kayıt altına alındı.



EĞLENCELİ YARIŞMALARLA DUYGUSAL ANLAR

Çekimlerin en dikkat çekici kısımlarından biri de "Birbirini ne kadar iyi tanıyorsun?" sorusu etrafında şekillenen etkinlikler oldu. Anne ve kızlarının birbirleri hakkındaki bilgileri paylaştığı bu anlar, kahkahalarla dolu eğlenceli dakikaların yanı sıra duygusal paylaşımlara da sahne oldu. Proje, sadece bir giyim koleksiyonu sunmanın ötesinde; paylaşılan anıların değerini, nesiller arası aktarımı ve kadınlar arasındaki görünmez bağları görünür kılmayı amaçlıyor.

Modanın sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda bir hikâye anlatma biçimi olduğunu vurgulayan çalışma, Anneler Günü vesilesiyle herkesi kendi aile hikâyesini ve bağlarını hatırlamaya davet ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör