Anneler Günü’nde nesiller arası bağ moda ile taçlanıyor: "Anneni en iyi sen tanırsın"

Anneler Günü, sadece bir kutlama günü olmanın ötesine geçerek, anne ve çocuk arasındaki derin bağı ve ortak hikâyeleri merkeze alan projelerle anlam kazanıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Anneni En İyi Sen Tanırsın" başlıklı proje, moda ve duygu dünyasını bir araya getirerek dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.
SHN WOMEN tarafından yürütülen çalışma, her annenin kendine has hikâyesini ve bu hikâyeye en yakından tanıklık eden kızlarının gözlemlerini odağına alıyor. Projenin temel felsefesini; bir anneyi en iyi tanıyan kişinin, onun zevklerini, karakterini ve kendini iyi hissettiği detayları en iyi bilen kızı olduğu düşüncesi oluşturuyor. Bu bağlamda proje, anneleri tek tip bir kalıba sığdırmak yerine, onların özgün stillerini ve ruhlarını ön plana çıkarmayı hedefliyor.
ÜNLÜ İSİMLER VE KIZLARI KAMERA KARŞISINDA
Projenin çekim aşamasında cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isimler bir araya geldi. Esra Erdem ile kızları Melis ve Serra Erdem, Ebru Çağdaş ve kızı Ahu Çağdaş ile Sinem Sancaktar ve kızı Suden Sancaktar projede yer alan isimler oldu. İlkbahar/Yaz koleksiyonundan parçaların sergilendiği çekimlerde, sadece şık kombinler değil, anne ve kızları arasındaki samimi ve doğal anlar da kayıt altına alındı.
EĞLENCELİ YARIŞMALARLA DUYGUSAL ANLAR
Çekimlerin en dikkat çekici kısımlarından biri de "Birbirini ne kadar iyi tanıyorsun?" sorusu etrafında şekillenen etkinlikler oldu. Anne ve kızlarının birbirleri hakkındaki bilgileri paylaştığı bu anlar, kahkahalarla dolu eğlenceli dakikaların yanı sıra duygusal paylaşımlara da sahne oldu. Proje, sadece bir giyim koleksiyonu sunmanın ötesinde; paylaşılan anıların değerini, nesiller arası aktarımı ve kadınlar arasındaki görünmez bağları görünür kılmayı amaçlıyor.
Modanın sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda bir hikâye anlatma biçimi olduğunu vurgulayan çalışma, Anneler Günü vesilesiyle herkesi kendi aile hikâyesini ve bağlarını hatırlamaya davet ediyor.