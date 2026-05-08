Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Kapadokya’nın lezzet mirası Mustafapaşa’da buluşuyor! Gastronomi festivali başlıyor!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 15:44

Kapadokya’nın lezzet mirası Mustafapaşa’da buluşuyor! Gastronomi festivali başlıyor!

Nevşehir Valiliği himayelerinde, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 5. kez düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali, "Yerel Miras, Yıldızlı Sofralar" temasıyla 15-16 Mayıs tarihlerinde kapılarını açıyor.

Kapadokya’nın lezzet mirası Mustafapaşa’da buluşuyor! Gastronomi festivali başlıyor!
  • ABONE OL

Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, bu kez mutfak kültürü ve gastronomi mirasıyla ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Kapadokya Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek olan Gastronomi Festivali, 15-16 Mayıs tarihlerinde lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

Festival, 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçilen, tarihi dokusuyla büyüleyen Mustafapaşa'da gerçekleştirilecek. Halkın katılımına açık olarak düzenlenen organizasyon, Kapadokya'nın binlerce yıllık mutfak hafızasını modern sunumlarla bir araya getirecek.

"YEREL MİRAS, YILDIZLI SOFRALAR"
Bu yılki ana teması "Yerel Miras, Yıldızlı Sofralar" olarak belirlenen festivalde; bölgenin yerel üretim birikimi, unutulmaya yüz tutmuş tarifleri ve bereketli topraklarından gelen lezzetler mercek altına alınacak. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde Kapadokya'nın gastronomi potansiyeli, akademisyenler, yerel üreticiler ve mutfak profesyonelleri tarafından aynı sofrada buluşturulacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapadokya’nın lezzet mirası Mustafapaşa’da buluşuyor! Gastronomi festivali başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA