Kapadokya’nın lezzet mirası Mustafapaşa’da buluşuyor! Gastronomi festivali başlıyor!

Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, bu kez mutfak kültürü ve gastronomi mirasıyla ön plana çıkmaya hazırlanıyor.
Kapadokya Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek olan Gastronomi Festivali, 15-16 Mayıs tarihlerinde lezzet tutkunlarını ağırlayacak.
Festival, 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçilen, tarihi dokusuyla büyüleyen Mustafapaşa'da gerçekleştirilecek. Halkın katılımına açık olarak düzenlenen organizasyon, Kapadokya'nın binlerce yıllık mutfak hafızasını modern sunumlarla bir araya getirecek.
"YEREL MİRAS, YILDIZLI SOFRALAR"
Bu yılki ana teması "Yerel Miras, Yıldızlı Sofralar" olarak belirlenen festivalde; bölgenin yerel üretim birikimi, unutulmaya yüz tutmuş tarifleri ve bereketli topraklarından gelen lezzetler mercek altına alınacak. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde Kapadokya'nın gastronomi potansiyeli, akademisyenler, yerel üreticiler ve mutfak profesyonelleri tarafından aynı sofrada buluşturulacak.