Sofra dergisi, Urla Enginar Festivali’nde gastronomi tutkunlarıyla buluştu!

Üç gün boyunca süren festival programı; gastronomi, tarım ve turizmi odağına alan söyleşilerden uluslararası mutfak atölyelerine, yarışmalardan konserlere kadar zengin bir içerik sundu.
Festivalin ilk günü kortej yürüyüşü, açılış konuşmaları ve "Tarım, gastronomi ve turizm" temalı panel ile başlarken, enginar üreticilerine yönelik ödül töreni ve gala etkinlikleriyle devam etti.
Türkiye'nin yanı sıra Londra, Selanik, Barselona ve Gaziantep'ten gelen şefler, yerel mutfak kültürünü uluslararası perspektifle yorumlayarak katılımcılara ilham verdi.
Enginarın sağlığa etkileri, gastronominin küresel yolculuğu ve "tarladan sofraya" yaklaşımı gibi konular alanında uzman isimler tarafından ele alındı.
Festival kapsamında Sofra Dergisi standı da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sofra standında gün boyunca ziyaretçilere enginar çorbası ikram edilirken, marka ile hedef kitlesi arasında sıcak ve doğrudan bir etkileşim ortamı yaratıldı.
Ziyaretçiler, Sofra Dergisi'nin özel tariflerine ulaşma fırsatı bulurken, kendi tariflerini de paylaşarak etkinliğin interaktif bir deneyime dönüşmesine katkı sağladı.
Sofra Dergisi standı, yalnızca bir tadım alanı olmanın ötesine geçerek, gastronomi meraklılarının buluştuğu, tariflerin paylaşıldığı ve mutfak kültürünün birlikte üretildiği bir deneyim alanı olarak öne çıktı.
Festival kapsamında ayrıca enginar temalı yarışmalar, genç şeflerin katıldığı atölyeler ve üretici odaklı içerikler ile gastronominin sürdürülebilirlik boyutu da güçlü bir şekilde vurgulandı.