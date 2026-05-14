Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu! Lezzet noktalarında festival yoğunluğu yaşandı!

LEZZET NOKTALARINDA FESTİVAL YOĞUNLUĞU

Memoş Tantuni işletmecisi Ender Yelkenaç, festivalin kent ekonomisine ve gastronomi turizmine katkısına dikkat çekerek, "Festival süresince şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde işlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Adeta bir haftada bir aylık yoğunluk yaşadık; tantuni başta olmak üzere Mersin'in yerel lezzetleri yoğun ilgi görüyor" dedi.

Yelkenaç, tantuninin yanı sıra kerebiç, kuşgözü lahmacun, sıkma ve peynirli kadayıf gibi yöresel ürünlerin de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, festivalin Mersin mutfağının tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.