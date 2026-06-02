Yıldızların altında tarihe yolculuk yapmayı sevdik

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2 yıl önce hayata geçirdiği "Gece Müzeciliği" projesinde yeni sezon dün başladı. 2024'te başlatılan uygulama ile gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaret deneyimi sunuluyor. Bu kapsamda, T.C. kimlik numarasına sahip Müzekartlı ziyaretçiler, Müzekart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında; Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19.00'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ücretsiz olarak açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

