Muharrem ayında paylaşmanın bereketi 22 ile ulaşıyor! Başkan Ersin: "Benzer destek ve faaliyetlerimiz sürecek"

Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğuna inandıklarını ifade eden Ersin, Başkanlık olarak inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.