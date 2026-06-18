Cam mozaikte buluşan 33 kadının ortak hikayesi

17 Haziran 2026, İstanbul – Cam mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin'in öncülüğünde hayata geçirilen "Kırık Camların Ardında 33 Kadın" Cam Mozaik Sergisi, Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen açılış davetiyle sanatseverlerle buluştu.

Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, Milli Saraylar Başkanlığı'nın desteği ve Artesman Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleşen açılış; sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Farklı yaşam hikâyelerine ve mesleklere sahip 33 kadının uzun soluklu üretim sürecinden doğan sergide toplam 72 cam mozaik eser yer alıyor. Avukat, doktor, veteriner hekim, mimar, mühendis, öğretmen ve farklı meslek gruplarından kadınların ortaya koyduğu çalışmalar; emek, sabır, dayanışma ve birlikte üretme kavramlarını cam mozaik sanatı aracılığıyla görünür kılıyor.

Açılışta konukları karşılayan sergi editörü Ceyda Candaş, izleyicileri eserleri yalnızca değerlendirmeye değil, onlarla gerçek bir karşılaşma yaşamaya çağırdı. Candaş, sergide yer alan çalışmaların "bir merakın, bir cesaretin, bir arayışın ve uzun bir emeğin izi" olduğunu ifade ederek, izleyicileri eserlerin ardındaki hikâyeyi ve üreticisini de görmeye davet etti.

Candaş'ın ardından açılış konuşmasını yapan proje sahibi ve cam mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin, serginin kendisi için uzun yıllara yayılan bir üretim, paylaşım ve öğrenme yolculuğunun sonucu olduğunu vurguladı.

Sanat yolculuğunun 19. yılında olduğunu ve yaklaşık 19 yıldır cam mozaik sanatı alanında eğitim verdiğini belirten Ezengin, "Her yeni çalışma, her yeni eser, her yeni öğrenci bana başka bir şey öğretti. Sanatın en güzel tarafı da belki budur; paylaşırken çoğalmak, üretirken birlikte büyümek" dedi.

"Kırık Camların Ardında 33 Kadın" sergisinin tam da böyle bir yolculuğun hikâyesi olduğunu söyleyen Ezengin, "Burada göreceğiniz eserler yalnızca camdan oluşmuyor. Bu eserlerin içinde emek var, sabır var, vazgeçmemek var, öğrenmek var, paylaşmak var, dostluk var" ifadelerini kullandı.

Cam mozaik sanatının hızlı sonuç veren bir sanat olmadığını dile getiren Ezengin, "Bir eserin ortaya çıkması bazen aylar, bazen de yıllar alıyor. Bugün burada yer alan 72 eser, farklı yaşam hikâyelerine sahip 33 kadının ortak emeğinin ürünüdür. Farklı mesleklerden gelen kadınlar, aynı masa etrafında, aynı tutkuyla üretmenin mutluluğunu paylaştılar. Bu nedenle bu sergi benim için yalnızca bir sanat sergisi değil; aynı zamanda dayanışmanın, dostluğun ve birlikte üretmenin de bir simgesidir" dedi.

Konuşmasında, sergide eserleri yer alan ve artık fiziksel olarak aramızda olmayan Aynur Baysoy ile Saadet Çiçekyurt'u da anan Ezengin, "Onlar bugün burada olmayabilirler, ama eserleri burada. Ben sanatın en güçlü yanlarından birinin iz bırakmak olduğuna inanıyorum. Hayat geçiyor, zaman geçiyor; ancak emekle üretilen güzellikler yaşamaya devam ediyor" sözleriyle serginin duygusal yönüne dikkat çekti.

Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız, Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalem Okulları Sahibi Yasemin Sezgin, Titanic Hotellerinin sahibi Sevil Aygün, ING Bank Genel Müdürü Murat Yılmaz'ın yanı sıra Doğan Paksoy ve Refik Aziz de katıldı.

Açılışta sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Gülden Gül ise, "Sanat birleştiricidir, iyileştiricidir. Burada 33 sanatçımızla birlikte bir iç dünya güzelliğinin birleşimini yaşıyoruz" sözleriyle serginin taşıdığı ortak üretim ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Kadınların sanatsal üretime katılımını ve estetik dayanışmasını güçlü bir görsel anlatımla sunan "Kırık Camların Ardında 33 Kadın" Cam Mozaik Sergisi, 21 Haziran 2026 tarihine kadar Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör