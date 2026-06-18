Minika, Minik Kaşifler Çocuk Festivali’nde Yerini Alıyor!

Çocukların sevilen kanalı Minika, 20-21 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda gerçekleşecek Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğa, bilim, sanat ve eğlencenin bir araya geldiği festival, iki gün boyunca keşif dolu anlara ev sahipliği yapacak.Yılın en büyük çocuk festivallerinden biri olarak hazırlanan etkinlikte, 8 farklı tematik alanda birbirinden renkli deneyimler katılımcıları bekliyor. Tiyatro gösterilerinden konserlere, sahne şovlarından interaktif yarışmalara uzanan program festival boyunca devam edecek.Festival boyunca Minika'nın sevilen kostüm karakterleri ziyaretçilerle bir araya gelecek, lisanslı gösteriler ve sürpriz etkinlikler festival atmosferine eğlence katacak.Müzik ve eğlencenin gün boyu süreceği festivalde, akşam saatlerinde gerçekleşecek Minika Film Gecesi ise etkinliğin unutulmaz anlarından biri olacak. Minika, sevilen karakterleri ve eğlenceli etkinlikleriyle Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde yerini alacak.

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