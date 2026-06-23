İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda Go Türkiye tarafından yürütülen "What's On" stratejisiyle Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve turizm talebinin yıl geneline yayılması hedefleniyor. Konserlerden kültür-sanat etkinliklerine, spordan gastronomiye uzanan geniş etkinlik takvimi tek çatı altında tanıtılırken, İstanbul'un çok katmanlı kültürel yapısı, dünya standartlarındaki etkinlik altyapısı ve farklı müzik türlerine ev sahipliği yapan sahneleri şehrin küresel etkinlik destinasyonu kimliğini daha da güçlendiriyor.

#WhatsoninTürkiye, #GoTürkiye ve #EventsinTürkiye etiketleriyle desteklenen dijital iletişim çalışmaları sayesinde İstanbul, yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil; yılın her döneminde etkinlik, kültür ve deneyim sunan canlı bir şehir olarak küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör