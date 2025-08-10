10 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Alişan Hatay’a gitti gözlerine inanamadı...

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, konserinde Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekti. Yürek burkan mesajıyla "Zulme son verilsin" çağrısında bulundu. Haberin detayları için tıklayın...
Türk sinemasının efsane oyuncularından, unutulmaz filmlerin başrolü Şener Şen, yıllardır hem yeteneği hem de karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Ancak usta oyuncunun yıllardır bilinmeyen bir sırrı, hayranlarını şaşkına çevirdi. Haberin detayları için tıklayın...
Efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna'yı trajik bir kazada kaybeden Brezilyalı model ve sunucu Adriane Galisteu, Türkiye'de geldi. İstanbul'un güzelliklerine hayran kalan Galisteu, "Türkiye'ye aşığım" sözleriyle duygularını dile getirdi. Haberin detayları için tıklayın...
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. Haberin detayları için tıklayın...
"Kim Milyoner Olmak İster?" 1165. bölümüyle bu akşam atv'de | Video
Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün deprem sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ı ziyaret etti. Kadın kooperatiflerine hayran kaldığını söyleyen sanatçı, bölgeye kapsamlı bir konser sözü verdi. Haberin detayları için tıklayın...