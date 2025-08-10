Haberler Günaydın Haberleri 10 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Alişan Hatay'a gitti gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 10.8.2025 08:03 Son Güncelleme: 10.8.2025 09:04

10 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Alişan Hatay'a gitti gözlerine inanamadı...

10 Ağustos magazin gündemi hareketli başladı! Ünlü isimlerin sürpriz hamleleri, duygusal buluşmaları ve beklenmedik gelişmeler bu hafta da gündemi sallıyor. Özellikle Alişan’ın Hatay’a yaptığı ziyaret, hem bölgedeki değişim hem de yaşananlar açısından büyük dikkat çekti. Gözlerden kaçmayan bu anlar ve magazin dünyasının diğer flaş haberlerini sizler için derledik...

10 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Alişan Hatay’a gitti gözlerine inanamadı...
İşte 10 Ağustos'ta öne çıkan magazin haberleri...
08:55

Derya Uluğ’tan Nevşehir’de yürek burkan Gazze mesajı! “Zulme son verilsin!”

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, konserinde Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekti. Yürek burkan mesajıyla "Zulme son verilsin" çağrısında bulundu. Haberin detayları için tıklayın...

07:27

Türk Sinemasının usta ismi Şener Şen'in gerçek adı ortaya çıktı! Bunu kimse tahmin etmiyordu...

Türk sinemasının efsane oyuncularından, unutulmaz filmlerin başrolü Şener Şen, yıllardır hem yeteneği hem de karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Ancak usta oyuncunun yıllardır bilinmeyen bir sırrı, hayranlarını şaşkına çevirdi. Haberin detayları için tıklayın...

07:07

Efsane pilotu kaybetmişti… Büyük aşkı İstanbul’u adım adım gezdi!

Efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna'yı trajik bir kazada kaybeden Brezilyalı model ve sunucu Adriane Galisteu, Türkiye'de geldi. İstanbul'un güzelliklerine hayran kalan Galisteu, "Türkiye'ye aşığım" sözleriyle duygularını dile getirdi. Haberin detayları için tıklayın...

06:48

5 milyon ödüllü yarışmada heyecan zirvede! 'Kim Milyoner Olmak İster?'de kıyasıya mücadele devam ediyor

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. Haberin detayları için tıklayın...

"Kim Milyoner Olmak İster?" 1165. bölümüyle bu akşam atv'de | Video

 

06:40

Deprem sonrası Hatay’a giden Alişan gözlerine inanamadı! "Mucizeler gerçekleşmiş"

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün deprem sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ı ziyaret etti. Kadın kooperatiflerine hayran kaldığını söyleyen sanatçı, bölgeye kapsamlı bir konser sözü verdi. Haberin detayları için tıklayın...

ARKADAŞINA GÖNDER
10 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Alişan Hatay'a gitti gözlerine inanamadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz