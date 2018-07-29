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’nın ilk su oyunları parkı Osmangazi’de açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı tesisi olan Sukaypark’ta çocuklara özel yapılan Su Oyunları Parkı törenle hizmete açıldı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Bursa’nın ilk su oyunları parkı Osmangazi’de açıldı
Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri bünyesinde çocuklara kazandırılan Su Oyunları Parkı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşların katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan Su Oyunları Parkı'nda, su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun yer alıyor. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen park, çocuklar için ideal koşullarda hizmet sunuyor.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Yaz aylarında çocukların doyasıya eğlenebileceği parkı 'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar "Sukaypark Tesisleri'ne gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçireceği Su Oyunları Parkı farklı bir ünite oldu. Bunun yanı sıra suyun serin olması bakımından ilaçlanan parkımız, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı alan özelliğini taşıyor. Vatandaşlarımızı farklı etkinliklerimizden faydalanmaları adına tesisimize davet ediyor, açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Açılışın töreninin ardından Su Oyunları Parkı'na giren çocuklar, suyla oynamanın keyfini doyasıya yaşadı.
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Bursa’nın ilk su oyunları parkı Osmangazi’de açıldı
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