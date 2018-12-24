Osmangazi Meydanı Bursa’ya damga vuracak

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Toplam 40 Bin metrekare alanda yapılacak olan projenin hayata geçmesiyle birlikte Bursa'nın tam merkezinde çöküntü haline gelen Santral Garaj Bölgesi yerini kente vizyon katacak bir meydana bırakacak. Dev proje için bu güne kadar bölgede toplam 84 bina kamulaştırılarak yıkıldı. Yapılan yıkımlar ile bölgede toplam 22 bin 500 metrekarelik alan elde edildi. Osmangazi Belediyesi, kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 145 milyon TL ödeme yaptı. Yapılan yıkımlar sonucunda bölgeden yaklaşık 40 bin ton moloz çıkartıldı. 2 bin kamyon kullanılarak molozların atılmasıyla birlikte bölge proje için hazır hale getirildi.Osmangazi Meydanı projesi, kent merkezindeki otopark sıkıntısına da çare olacak. Proje kapsamında meydanın altına 4 katlı ve 1500 araç kapasiteli bir otopark inşa edilecek. Bu proje ile Bursa'ya nefes aldıracak bir sosyal donatı alanını kente kazandıracak olan Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda trafiğin yoğun olduğu bölgedeki otopark sıkıntısını da çözmüş olacak. 'Şehirler Meydanlarıyla Anılır' sloganıyla kent dinamiklerinin ve vatandaşların fikrine başvuran Osmangazi Belediyesi, önerileri ortak bir paydada toplayarak herkesin beğenisini kazanacak bir proje hazırladı. Gerek yeşil alanları, gerekse zengin sosyal alanları ile gece gündüz yaşayan bir alan haline dönüşecek Osmangazi Meydanı, Türkiye'nin en güzel meydanlarından biri olacak.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın Bursa halkının uzun yıllardır beklediği bir proje olduğunu ifade ederek, "Defalarca söylediğimiz gibi bizim bölge için bir hayalimiz var, projemiz sadece bir meydan projesi değil. Hedefimiz, meydanın kuzeyindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı'na batçık yaparak alt ve üst mahalleleri birleştirip bir yaya aksı oluşturabilmek.Projemiz ihale aşamasında, 2019 yılının dikkat çeken şehircilik projesi 'Osmangazi Meydanı' olacak "dedi. "Bursa gibi büyük bir kente yakışmayan, çöküntü alanı haline gelmiş bölgeye kazandıracağımız meydan ile örnek bir şehircilik yatırımını hayata geçirmiş olacağız" diyen Başkan Dündar, "Hemşehrilerimizin beklentileri bizim için öncelik arzediyor, projeyi bu beklentiler ışığında hazırladık ve Bursamıza en kısa sürede kazandırmak için harekete geçtik" dedi.