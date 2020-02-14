Bu defa çiftleri güzelleştireceğiz

Eslina Estetik Güzellik ve Yaşam Merkezi 22'inci şubesi Kırklareli'nde kapılarını erkeklere de açtı. Uzun yıllar, sadece kadınların uğrak yeri olan güzellik merkezlerinin, artık erkeklerin de uğrak adresi haline geldiğini belirten, son olarak 14 Şubat'ta çiftleri birlikte ağırlamayı amaçladıklarını söyledi. 2017'den bu yana Kırklareli'nde faaliyet yürüttüklerini söyleyen Kazmacıoğlu, "Bu amaçla 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya düzenledik. Kırklareli'nde bayanlara ve erkeklere hizmet verecek şekilde hazırladığımız kampanya ile hizmet alanımızı daha da genişletmek istedik" dedi. Merkezdeki tüm görevlilerin yetkin ve işinin uzmanı olduğunuise "Estetisyen arkadaşlarımız Zehra Altıntop, Elif Topuz ve Vahide Altınterim merkezimizde alanında belgeli, estetisyen ve güzellik uzmanı arkadaşlarımız. Çoğunlukla bayanlara hizmet vermekle birlikte erkek müşterilerimizin de ilgisi son yıllarda artarak devam ediyor" dedi.Eslina Estetik Güzellik ve Yaşam Merkezi, Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne, İstanbul, Aksaray, Kütahya, Konya, İzmir, Kocaeli Gölcük, Körfez Balıkesir, Uşak, Karaman, Kırşehir, Manisa, Bilecik, Balıkesir, Gaziantep, Bursa, Eskişehir'de faaliyet gösteriyor.Merkez 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak Şubat ayı boyunca tercih edilen 3 bölge için Lazer Epilasyon uygulaması hizmetini 800 TL'den verecek. Diğer cazip kampanyalı fiyatlar ise şöyle: 5 seans Dermapen, 20 seans Bölgesel İncelme paketleri ayrı ayrı bin 500, Medikal cilt bakımı 100, Hydrafacial (Amerikan) cilt bakımı, Kirpik Lifting 200, 10 seans G5 masaj ise 600 TL.

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