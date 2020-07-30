Bu plajın sahibi sadece kadınlar

Bursa'nın deniz turizminden aldığı payı artırmak amacıyla deniz ve göl sahillerinde yoğun bir çalışma sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik sakinlerinin yoğun talepleri üzerine kullanılamaz haldeki Hasanağa Kadınlar Plajını yeniden düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hasanağa İzcilik Kampı'nın sahili son yıllarda kadınlar plajı olarak hizmet veriyordu. Bu yaz sezonunda gerekli bakım yapılmadığı için kullanılamaz durumda olan plajın yeniden hizmete açılması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bölge halkının yoğun taleplerini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri Hasanağa Kadınlar Plajında hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, kampüsün tamamında ot temizliği yapıldı, ağaçlar budandı ve saha komple temizlendi. Tuvaletler ve soyunma kabinleri yerleştirilirken, duş tesisatları yenilenerek aktif hale getirildi. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki plaja 150 metreküp kum nakli yapılırken, denize 250 metre uzunluğunda mantar çekilerek güvenli alan oluşturuldu. Alandaki Bakanlığa ait boş binaların girişleri kapatılarak, bölge güvenli hale getirilirken, kadınların plajı güven ve huzur içinde kullanabilmesi için bir güvenlik görevlisi ve bir bayan cankurtaran görevlendirildi. Bir hafta süren yoğun çalışma temposunun ardından Hasanağa Kadınlar Plajı, yeniden hizmet vermeye başladı.