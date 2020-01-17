Sabah memurlar: Araştırma görevlileri dikkat! Memur olarak atanmak...

Soru: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen ilgilinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 nci maddesine istinaden memur olarak atanması mümkün mü?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylığa kabul edilen" başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne ve "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu hükümlerde aday memurların başka kurumlara naklinin yapılamayacağı ve Devlet memuru statüsü dışındaki personelin ancak kendi isteği ile görevden çekilmesi halinde memuriyete atanabileceği ifade edilmiştir. Diğer yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Lisans üstü öğretim" başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; "Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler." hükmüne yer verilmiş olup, araştırma görevlileri 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan ilgililerin ancak kendi istekleri ile görevden çekilmeleri ve azami adaylık süresi kadar Üniversite görev yapmış olmaları şartıyla, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında yine aynı Kanuna tabi kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları ve diğer ilgili mevzuatına göre Devlet memuru olarak açıktan atanabilecekleri değerlendirilmektedir.