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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:54

2 öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

2 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 12 Mayıs olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çağ Üniversitesi "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez" denildi

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Çağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
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