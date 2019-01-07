MSB sözleşmeli Er Temini sonuçları!

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 17 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirilmiştir.

2. Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Yüzme Testi (Sadece Kurbağa Adam ve Dalgıç tercihi olan adaylar için) ve Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Dz.K.K.lığının Kurbağa Adam ve Dalgıç branşları için yüzme testi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

ç. Yüzme sınavına girmeyecek adayların seçim faaliyetleri 1 gün, yüzme sınavına girecek adayların sınavları 1-2 gün sürebilecektir.

d. 31 Aralık 2018, 01 Ocak 2019 tarihlerine ve hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

5. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

6. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

7. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

8. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

9. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

10. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı/kumanya ikramında bulunulacaktır.

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