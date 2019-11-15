Haberler > Memurlar Haberleri > Askeri Personel Haberleri > Jandarma bünyesinde korucu alımı yapılacak! Koruculuktan uzmanlığa geçiş için müjde verildi

Jandarma bünyesinde yapılacak! Koruculuktan uzmanlığa geçiş için müjde verildi

Daha önce jandarma kadrolarında istihdam edilmek üzere 25 bin yapılacağı duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından 19 bin civarında korucu alımı gerçekleştirildi. Van’da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin rakamının tamamlanacağını, 6 bine yakın korucu alımının gerçekleştirileceğini ifade etti. Bakan Soylu aynı zamanda koruculuktan uzmanlığa geçiş için müjdeyi verdi. Halihazırda korucu olanların uzman erbaş olabileceği bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 14:33
Jandarma bünyesinde korucu alımı yapılacak! Koruculuktan uzmanlığa geçiş için müjde verildi

Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 bin korucu alımı yapılacağının müjdesini verdi. Programın düzenlendiği otele gelen Bakan Soylu, burada korucular ile tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Ardından korucu adaylarını ve korucuları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

KORUCU ALIMI NASIL YAPILIYOR?

2019 yılı ilk aylarında gelen açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2019 yılında 25 bin korucu alımı yapacağı bildirildi. Şimdiye kadar 19 bine yakın alım oldu. Kalan 6 binlik alım için ise henüz bir tarih verilmedi.

Bu sayının da büyük çoğunluğunun, emekliye ayrılacak korucuların çocukları, akrabaları ya da tavsiye edeceği kişiler arasından olması bekleniyor.

Açıktan alım için ilanlar, kaymakamlıkların resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma bünyesinde korucu alımı yapılacak! Koruculuktan uzmanlığa geçiş için müjde verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN