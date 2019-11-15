Jandarma bünyesinde korucu alımı yapılacak! Koruculuktan uzmanlığa geçiş için müjde verildi

Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 bin korucu alımı yapılacağının müjdesini verdi. Programın düzenlendiği otele gelen Bakan Soylu, burada korucular ile tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Ardından korucu adaylarını ve korucuları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

KORUCU ALIMI NASIL YAPILIYOR?

2019 yılı ilk aylarında gelen açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2019 yılında 25 bin korucu alımı yapacağı bildirildi. Şimdiye kadar 19 bine yakın alım oldu. Kalan 6 binlik alım için ise henüz bir tarih verilmedi.

Bu sayının da büyük çoğunluğunun, emekliye ayrılacak korucuların çocukları, akrabaları ya da tavsiye edeceği kişiler arasından olması bekleniyor.

Açıktan alım için ilanlar, kaymakamlıkların resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacaktır.