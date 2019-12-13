Haberler > Memurlar Haberleri > Askeri Personel Haberleri > Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak?

Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesine alınacak olan sözleşmeli er alımı için ön başvurular alınmış dün akşam saatlerinde ise adayların erişimine açılmıştı. Bunun ardından ise bu etabı geçerek ön başvurusu kabul edilen adaylar sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri için hazırlıklara başladı. Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları sorgulama işlemini adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak? Konuyla ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:27
Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak?

Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları dün akşam itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'na başvuru yapan kişiler için erişime açıldı. Binlerce kişi bu olay sonrasında ise internet üzerinden sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili araştırmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini gerçekletiren ve bu etaptan geçmiş olan kişiler şimdi ise sınavlara ve bazı seçim aşamalarına tabi tutulacak. Peki, Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak? MSB sözleşmeli er alım sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

MSB ER ALIMI ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULA

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir.

Diğer detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN