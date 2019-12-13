Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak?

Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları dün akşam itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'na başvuru yapan kişiler için erişime açıldı. Binlerce kişi bu olay sonrasında ise internet üzerinden MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili araştırmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini gerçekletiren ve bu etaptan geçmiş olan kişiler şimdi ise sınavlara ve bazı seçim aşamalarına tabi tutulacak. Peki, Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er ön başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? MSB sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman yapılacak? MSB sözleşmeli er alım sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

MSB ER ALIMI ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULA

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir.

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