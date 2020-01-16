Jandarma sözleşmeli subay alımı başvuruları ne zaman? 2020 JSGA muvazzaf – sözleşmeli subay alımı şartları nelerdir? İşte başvuru ekranı ve kılavuzu…

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla silahlı kolluk kuvveti olarak 7/24 görev başında bulunan kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı, personellerini ve geleceğin komutanlarını yetiştirdiği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne muvazzaf-sözleşmeli subay adayı alımı yapılacağını duyurdu. JSGA resmi internet sitesine yapılan bu duyurunun ardından jandarma subayı olmak isteyen vatandaşlar personel teminine ilişkin merak edilenlerle ilgili detaylı bilgi edinmek amacıyla arama motorlarında Jandarma muvazzaf – sözleşmeli subay alımı başvuruları ne zaman ve başvuru şartları nelerdir? şeklindeki sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürürken diğer yandan da başvuru ekranı ile kılavuza da erişmek – incelemek istiyor. Jandarma muvazzaf – sözleşmeli subay alımı başvuruları ne zaman ve başvuru şartları nelerdir? sorularının detaylı cevaplarına ve 2020 JSGA başvuru ekranı ve kılavuzuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

JANDARMA MUVAZZAF – SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2020 JSGA MUVAZZAF – SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi muvazzaf/sözleşmeli subay alımına ilişkin başvuru ekranı, kılavuzu ve diğer tüm merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;