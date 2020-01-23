Askere gitmeyenler için hangi işlemler uygulanır? Askere gitmemenin cezası nedir?

Son günlerde vatandaşların gündeminde yer alan Askere gitmeyenler için hangi işlemler uygulanır? Sorusu için tüm detayları bu başlık altında derledik. 20 yaşını doldurmuş olan her Türk erkeğinin yoklama işlemlerini gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Eğer bu işlem gerçekleştirilmezse kişiler yoklama kaçağı sayılır ve belirli para cezasına çarptırılır. E devlet üzerinden yaptırılabilecek bu basit işlem sonucunda eğer eğitim veya sağlık sorununuz bulunmuyorsa çağırılacakları celp dönemini beklemelidir. Peki, Askere gitmeyenler için hangi işlemler uygulanır? Bakaya nedir, cezası var mıdır? Askere gitmeme cezası nedir? İşte detaylar…

ASKERLİK YOKLAMASI NEDİR?

Askerlik çağına geldikten sonra kesinlikle yoklama işlemini yaptırmayı ihmal etmeyiniz. "Yoklama kaçağı" olanların bedelli hakkından yararlanma hakkı yoktur. Yoklama işlemi 20 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olan erkek bireylerin sağlık, eğitim gibi durumlarının incelenmek suretiyle askerliğe uygun olup olmadıkların belirlenmesi işlemidir.

E Devlet sistemi üzerinden yoklama durumunuzu sorguladığınız zaman "yoklamaya tabi" ifadesi çıkıyorsa eğer bu işlemi yapmak zorundasınız. Aksi durumda yoklama kaçağı durumuna düşersiniz. Tecil ettirmek isteyenler e Devlet sistemi üzerinden erteleme işlemini yapabilir. Yada yoklama işlemini yaparak askere gitmek için bekleyebilir.

ASKERE GİTMEME CEZASI VAR MIDIR? YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı 20 yaşını doldurmuş bireylerin kanunda belirtilen süre içerisinde askerlik yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu işlemi yaptırmamaları durumunda yoklama kaçağı durumuna düşerler. Bireylerin askerlik hizmeti dolayısı ile uymadıkları kurallarda askerlik kanunları uygulanır ve yargılamaları askeri mahkemelerde gerçekleştirilir.

BAKAYA NEDİR?

Bakaya askere gitmesi zorunlu hale gelen kişilerin yani tecil süresi dolan yahut, tecil için geçerli nedeni bulunmayan ve 20 yaşını doldurmuş olan kişilerin birliklerine kendilerine tanınan sürede sevk işlemlerini yaptırmamaları yahut sevk işlemi yaptırmış olsalar dahi süresinde birliklerine teslim olarak askerlik hizmetine başlamamaları sonucunda işlenen suça bakaya denilmektedir.

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAĞI CEZALARI NASIL BELİRLENİR?

Bakaya ve yoklama kaçağı kişilere uygulanan ceza idari para cezasıdır. Cezanın miktarı ne kadar süredir kaçak olunduğuna, birliğine zorla teslim edildiğine yahut kendi iradesi ile gelip teslim olup olmamasına göre farklı miktarlarda ceza uygulanmaktadır. Birliğe kendiliğinden teslim olmak verilen ceza miktarında hafifletici sebep olarak düzenlenmiştir.

4 aydır yoklama kaçağı olan kişilerin kendiliğinden birliklerine teslim olmaları durumunda ödeyecekleri ceza miktarı 296 Türk Lirası iken,

Yakalanma yahut zorla getirilme durumunda ödemeleri gereken idari para cezasın bedeli 1.187 Türk Lirası olacaktır.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA PARA CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yoklama kaçağı ve bakaya para cezası idari para cezası niteliğinde olduğu için ödenmemesi durumunda hapis cezasına çevrilemez yalnızca icra yoluna gidilebilir. Yoklama kaçağı ve bakaya para cezası ödememeniz durumunda hapse girmezsiniz fakat icralık olabilirsiniz.

Yoklama kaçağı ve bakaya para cezası sebebi ile evinize iş yerinize haciz gelebilir, maaşınızdan kesinti yapılabilir, size kalacak bir mirastan faiziyle birlikte tahsil edilebilir, aracınıza posta ve banka hesaplarınıza el konulabilir. Bu para cezasının ödenmesinde maddi durumu uygun olmayan kişiler için taksitlendirme sistemi uygulanabilmektedir. İlk taksitini peşin olarak ödemeniz şartıyla 4 eşit taksitte idari para cezasını ödeyerek sorumluluktan kurtulmanız mümkün.