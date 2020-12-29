TSK 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulan sonuçlar, kurumun resmi sitesi üzerinden ilan edildi. Sonuçlara erişim yine kurumun resmi sitesi üzerinden yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.