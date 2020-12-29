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TSK Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri TSK Adayı Temini sonuçları yayımlandı. tarafından yayımlanan sonuçlar kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sonuçlara yine Milli Savunma Bakanlığı personel temin adresi üzerinden ulaşılacak.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:46 ABONE OL
TSK 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulan sonuçlar, kurumun resmi sitesi üzerinden ilan edildi. Sonuçlara erişim yine kurumun resmi sitesi üzerinden yapılacak.

TSK 2020 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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TSK 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı!
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