2021 Bedelli askerlik yerleri e-devlet ile sorgulama: MSB Bedelli askerlik sonuçları, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri için binlerce vatandaşın heyecan dolu bekleyişi sürüyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar süren başvuruların ardından belirlenen ücreti ödeyerek askerliklerini bedelli olarak tamamlamak isteyen yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemlerinin Ocak ayında erişime açılacağı ifade edildi. Sonuçların e-Devlet sistemi aracılığı ile sorgulandığı biliniyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte MSB ile tüm gelişmeler…

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti…