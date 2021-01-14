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yerleri ile sorgulama: sonuçları, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

’nca yapılan son duyuruda yerleri, başvuru sonuçları, celp ve sevk dönemlerinin Ocak ayı içerisinde sistemi üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Açıklamayla beraber binlerce vatandaşın gözü ’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2021 sonuçları, celp ve sevk tarihleri ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik yerleri açıkladı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:44 ABONE OL
2021 Bedelli askerlik yerleri e-devlet ile sorgulama: MSB Bedelli askerlik sonuçları, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri için binlerce vatandaşın heyecan dolu bekleyişi sürüyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar süren başvuruların ardından belirlenen ücreti ödeyerek askerliklerini bedelli olarak tamamlamak isteyen yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemlerinin Ocak ayında erişime açılacağı ifade edildi. Sonuçların e-Devlet sistemi aracılığı ile sorgulandığı biliniyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte MSB ile tüm gelişmeler…

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti…

Son gelişmeler: Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

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2021 Bedelli askerlik yerleri e-devlet ile sorgulama: MSB Bedelli askerlik sonuçları, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
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