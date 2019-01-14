Haberler > Memurlar Haberleri > EMEKLİ Haberleri > Yaşlılık maaşlarında artış olacak! 65 yaş maaşı ne kadar olacak?

maaşlarında artış olacak! 65 yaş maaşı ne kadar olacak?

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli gelişme... 65 yaş aylığına 601! Asgari ücretin belirlenmesinden sonra diğer ödemeler de netleşti. Ocak ayı, 65 yaş aylığı alan 581 bin kişi için de zam ayı olacak. Buna göre aylıkları da 543,25 liradan 601,57 liraya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 10:03
Yaşlılık maaşlarında artış olacak! 65 yaş maaşı ne kadar olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığından yararlanmak için gelir sınırı yükselirken, ödemeler de artıyor. Bu ay maaşın tutarı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkıyor. Ocak ayı, 65 yaş aylığı alan 581 bin kişi için de zam ayı olacak. Geçen yıl çıkarılan torba yasayla ek zam elde eden, Eylül'de de 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaşı aylık olarak almaya başlayan yaşlıların geliri, bu ay da memur katsayısındaki artışla yükselecek. 65 yaş aylığı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkacak. Aylık tutarında 58,32 lira artış yaşanacak. Bu ay asgari ücretteki yüzde 26.05'lik artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2018'de kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlılık maaşlarında artış olacak! 65 yaş maaşı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN