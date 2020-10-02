Dikkat şartlar değişti! Yurtdışındakilere yeni emeklilik sistemi

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de daha önce sigortaları olsun ya da olmasın borçlanarak emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yani yurtdışındaki günlerinin parasını ödeyerek, emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurtdışı emeklilikle ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu da bununla ilgili bir genelge yayımlayarak tüm detayları belirledi. Yurtdışı borçlanmalar artık Bağ-kur kapsamına alınırken ödeme miktarları da değişti. Bu yeni sistemle ilgili sizden gelen soruları cevaplamaya çalışalım.