Son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2019 POMEM 23. dönem mülakat sonuçları öğrenme - Sonuç sayfası

Binlerce polis adayı tarafından merak edilen 23. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlar dün akşam açıklandı! Sonuçların erişime açılmasının hemen ardından adaylar POMEM mülakat sonuçları sayfası Polis Akademisi'ne nasıl girileceğini araştırmaya başladı. Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak. Peki, mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

POMEM 23. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu.

İşte POMEM mülakat sonucu sorgulama sayfası...