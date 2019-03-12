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Son dakika: açıklandı! 2019 POMEM 23. dönem mülakat sonuçları öğrenme - Sonuç sayfası

mülakat sonuçlar polis adayları tarafından günlerdir merakla bekleniyordu. Gelen son dakika haberine göre 23. dönem POMEM Polis Akademisi (PA) resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Yazılı sınav aşamasını başaran ve mülakat sonuçlarına göre de başarılı olan adaylar Akademi'ye girmeye hak kazanacak. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar, POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte 23. dönem polis adayları için mülakat sonuçları sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 13.3.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 07:52
Son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2019 POMEM 23. dönem mülakat sonuçları öğrenme - Sonuç sayfası

Binlerce polis adayı tarafından merak edilen 23. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlar dün akşam açıklandı! Sonuçların erişime açılmasının hemen ardından adaylar POMEM mülakat sonuçları sayfası Polis Akademisi'ne nasıl girileceğini araştırmaya başladı. Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak. Peki, mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

POMEM 23. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu.

İşte POMEM mülakat sonucu sorgulama sayfası...

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Son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2019 POMEM 23. dönem mülakat sonuçları öğrenme - Sonuç sayfası
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