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nelerdir ve kontrol nasıl yapılır?

Görev yaptıkları köy ve mahallelerde güvenliği tahsis etmek, tehdit oluşturması muhtemel unsurların önlenmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde kolluk kuvvetlerini olağan dışı durum hakkında bilgilendirmek ile görevli olan bekçiler, kendilerine ayrılan kadrolarda istihdam edilmek için çeşitli süreçlerden geçerler. Bu süreçlerden bir tanesi de ön sağlık kontrolüdür. Yönetmelik doğrultusunda birtakım sağlık koşullarını sağlaması gereken bekçi adaylarının, ön başvuruları kabul edildikten sonra sağlık kontrolleri gerçekleştirilir. Bu aşamada koşullara uymayan adayların başvuruları iptal edilir, bekçi ola ihtimalleri son bulur. Peki bu koşullar nelerdir? İşte

Giriş Tarihi: 1.9.2019 17:20
Bekçilik ön sağlık şartları nelerdir ve kontrol nasıl yapılır?

Temel görevi, görevli olduğu bölgenin güvenliğini sağlamak olan bekçiler aynı zamanda; suça tanık oldukları takdirde müdahale etmek, kolluk kuvvetleri olay yerine teşkil edene kadar suçluları ve kanıtları muhafaza etmek, kamu düzenini bozacak miting ve yürüyüş gibi toplumsal olaylarda polisle iş birliği içerisinde çalışmak, yangın, sel gibi doğal afet durumlarında halkın güvenliği için çalışmakla da görevlidir. Bekçilerin bu görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için birtakım sağlık koşullarına uygun olmaları gerekir.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU ÖN SAĞLIK ŞARTLARI NELERDİR?

  • Şeker, tansiyon gibi hastalıklara sahip olmamak
  • Boy kilo endeksinin belirtilen sınırların içerisinde olması
  • Kekemelik ve benzeri konuşma bozukluklarının söz konusu olmaması
  • Ağız ve diş sağlığı ile ilgili ciddi bir rahatsızlığa sahip olmamak
  • Kamburluk ve duruş bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip olmamak
  • Vücudun görünen bölgelerinde dövme ya da kalıcı bir iz olmaması
  • Göz kusurlarının yönetmelikte belirtilen düzeyin üzerinde olmaması
  • Renk körlüğünün söz konusu olmaması

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Bekçilik ön sağlık kontrolü, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan bir doktor ve iki amir sınıfı personelden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilir. Yönetmelik doğrultusunda komisyon tarafından, adayların sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığı tespit edilir.

Sağlık komisyonu tarafından adayların ön sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünün ardından adayların bekçi olmaya uygun olup olmadığına karar verilir. Hakkında bekçi olamayacağına yönünde karar verilen adayların sonraki aşamalara katılım sağlamaları mümkün değildir.

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Bekçilik ön sağlık şartları nelerdir ve kontrol nasıl yapılır?
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