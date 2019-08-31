Bekçilik ön sağlık şartları nelerdir ve kontrol nasıl yapılır?

Temel görevi, görevli olduğu bölgenin güvenliğini sağlamak olan bekçiler aynı zamanda; suça tanık oldukları takdirde müdahale etmek, kolluk kuvvetleri olay yerine teşkil edene kadar suçluları ve kanıtları muhafaza etmek, kamu düzenini bozacak miting ve yürüyüş gibi toplumsal olaylarda polisle iş birliği içerisinde çalışmak, yangın, sel gibi doğal afet durumlarında halkın güvenliği için çalışmakla da görevlidir. Bekçilerin bu görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için birtakım sağlık koşullarına uygun olmaları gerekir.
Bekçilik ön sağlık kontrolü, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan bir doktor ve iki amir sınıfı personelden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilir. Yönetmelik doğrultusunda komisyon tarafından, adayların sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığı tespit edilir.
Sağlık komisyonu tarafından adayların ön sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünün ardından adayların bekçi olmaya uygun olup olmadığına karar verilir. Hakkında bekçi olamayacağına yönünde karar verilen adayların sonraki aşamalara katılım sağlamaları mümkün değildir.