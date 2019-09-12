POMEM 25. Dönem polis alımı | POMEM 500 kadın öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

POMEM başvuru şartları polis adayları tarafından merak ediliyor. POMEM 25. Dönem başvuru tarihi ve detayları da araştırılan konular arasında yer alıyor. 500 Kadın öğrenci polis alımı yapılacağı da açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün yayınlanan 25. Dönem POMEM duyurusunun ardından 24. Dönem sözlü mülakat sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı düşünülmeye başlandı. Peki, 25. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? 24. Dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde…

POMEM KADIN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,