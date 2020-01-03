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ne kadar oldu? 2020 ile birlikte bekçi maaşı ne kadar?

Yıl sonu enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zammın miktarı araştırma konusu oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi meslek gruplarından bir tanesi olan bekçilerin maaşlarının yeni hali, 2020 neticesinde araştırılan konuların başında geliyor. Halihazırda çalışma hayatı devam eden memurlar ile memur emeklilerinin maaşlarındaki artış miktarı toplu sözleşmeye göre düzenleniyor. Toplu sözleşme zammının enflasyonun altında kalması halinde ise aradaki fark, maaş zammına yansıtılıyor. Sabah.com.tr olarak bu bilgiler ışığında 2020 ne kadar oldu sorusunu yanıtladık.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:54
Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte bekçi maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon miktarına ilişkin açıkladığı verilerin ardından milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yöneliş zam beklentisi de netleşmeye başladı. Bu noktada memur statüsünde yüksek istihdamın söz konusu olduğu meslek gruplarından bir tanesi olması dolayısıyla "2020 bekçi maaşları ne kadar oldu?" sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki 2020 Ocak ayından itibaren bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar…

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2020 Ocak ayı itibarıyla bekçi maaşlar belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca bekçilik de dahil olmak üzere memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu oran neticesinde bekçiler, maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 2020 Ocak ayı itibarıyla bekçilerin alacakları maaş…

Zam öncesi bekçi maaşları: 4180 Türk Lirası

2020 Ocak zammının ardından bekçi maaşları: 4409 Türk Lirası

Bekçi maaşları diğer devlet memurlarında olduğu gibi memurun sahip olduğu derece ve kademeye göre değişiklik gösterir. Derece ve kademe ise kişinin mezun olduğu en yüksek öğretim kurumu, meslekte çalışması süresi gibi kriterlere göre belirlenir. Bekçiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduklarından dolayı her yılın Ocak ve Temmuz aylarında tüm devlet memurlarının aldığı miktarda zam alırlar.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.

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