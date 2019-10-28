Haberler > Memurlar Haberleri > Güncel Memur Haberleri Haberleri > 25. dönem kadın polis alımı POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı! Sorgulama nasıl yapılır?

25. dönem kadın polis alımı sınav giriş belgeleri açıklandı! Sorgulama nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı, 25. dönem kapsamında yapılacak kadın polis alımı için gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların sınav giriş yerleri ve tarihlerini duyurdu. 17 ila 27 Eylül 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar arasından başvurusu olumlu değerlendirilenler sınava katılmaya hak kazanacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sınav giriş belgeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabı önem taşıyor. İşte POMEM alımına ilişkin gerçekleştirilecek sınavın tarihi ve sınava giriş yerlerini adaylara tebliğ eden belgenin sorgulama yöntemi.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:12
25. dönem kadın polis alımı POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı! Sorgulama nasıl yapılır?

Sayısı milyonlara ulaşan kadın polis adayı, 25. dönem kapsamında gerçekleştirdikleri başvurunun tamamlamasını bekliyordu. Polis Akademisi Başkanlığının adayların başvurularının değerlendirilme sürecinin tamamlandığı ilan etmesiyle birlikte adaylar için yeni bir gündem oluştu. O da POMEM sınavına nerede ve ne zaman girecekleri. Adaylar için önemli bir gündem konu olan bu soru işaretlerini gidermek amacıyla POMEM giriş belgesi nasıl alınır sorusunu yanıtladık.

25. DÖNEM POMEM SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
25. dönem kadın polis alımı POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı! Sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN