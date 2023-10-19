MİT’de çalışan personel kamu kurumlarına atanırsa ek göstergesi ne olacak?

SORU: MİT'de Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfında istihbarat uzmanı kadrosunda görev yapmakta olan personelin belediyede uzman kadrosuna naklen atanması durumunda hangi ek göstergeden yararlanacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve anılan Kanuna tabi kurumlarda görev yapan memurların hangi hizmet sınıfında çalışacağı memurların meslekleri ve görevleri gibi kriterler çerçevesinde belirtilmiş olup, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfının; Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Cumhurbaşkanınca tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsadığı belirtilmiştir. Anılan Kanunun "İstisnai memurluklar" başlıklı 59 uncu maddesinde, "…Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, … bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir… Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz…" hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, anılan Kanunun 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır." hükmü yer almaktadır. Öte yandan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun; Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Kanunun amacı; Devlet İstihbaratının istihsali ve kullanılması ile Milli İstihbarat Teşkilatının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir." hükmü, "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) MİT: İstihbarat Teşkilatının kısaltılmış adını, … c) MİT personeli; 1. MİT'in kadrosuna dahil memurları, … ifade eder." hükmü, "Memur ve sözleşmeli personel" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "MİT kadrolarında istihdam edilen memurlar, bu Kanunda belirtilen özel hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir." hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi ile başka görevlere atanma halinde ek göstergelerin kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kuralına istisna bir hüküm getirilmiş ve 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde belirtilen ek göstergeden yararlanmakta iken mezkûr maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlar ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara bu görevlerde kaldığı sürece daha önce almış olduğu en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılacağı hususu düzenlenmiştir. Ancak; ek gösterge rakamları 657 sayılı Kanun dışındaki farklı kanun ve/veya kararnamelerle belirlenmiş olan ve 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamındaki istisnai memuriyet kadrolarında bulunanların diğer memurluklara atanması durumunda, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istisnai memuriyet kadrolarının herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaması sebebiyle, mezkûr Kanunun 43/B maddesi hükümlerinden yararlanma imkanının da bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında görev yaptığı kadro istisnai memuriyet kadrosu olan ve naklen Belediyeye uzman unvanlı kadroya atanan personelin kazanılmış hak aylığı yönünden söz konusu istisnai memuriyet kadrosuna ait ek gösterge rakamından yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.