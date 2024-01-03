Doktora yapan memur sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabilir mi?

SORU: Devlet memurunun doktorasını yapması halinde sınavsız ve genel hükümler çerçevesinde şube müdürü kadrosuna atanması mümkün mü?



CEVAP: 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesinde, "(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: a) Yönetim hizmetleri grubu; 1) Müdür, şube müdürü, 2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi. b) Hukuk hizmetleri grubu; 1) Hukuk müşaviri. c) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 1) Çözümleyici. ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu; 1) Uzman, sivil savunma uzmanı. d) İdari hizmetler grubu; 1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. ..." hükmü, 10 uncu maddesinde, "(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir." hükmü, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan kadrolara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, genel hükümlere göre atanabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;, doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, genel hükümlere göre atanabileceği kadrolar sayma yoluyla belirlenmiş olup bu kadrolar arasında müdür unvanlı kadrolara yer verilmemiştir.Dolayısıyla müdür kadrosuna sınavsız atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.