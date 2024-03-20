Devlet memuru sakal bırakabilir mi?

SORU: Devlet memurları çalıştıkları iş yerlerinde sakal bırakabilir mi?

CEVAP: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresi Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Yine Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile mezkur yönetmelikte yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" hükmü iptal edilmiştir.

Bu itibarla; Danıştay kararı çerçevesinde; kendi özel mevzuatında özel düzenleme bulunanlar hariç olmak üzere devlet memurları sakal bırakabilir.